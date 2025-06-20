Аршавин раскритиковал закрытие клуба РПЛ

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал приостановку деятельности клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, это портит имидж российского футбола», — заявил Аршавин.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

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