Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Германии

Хачанов обыграл Этчеверри и сыграет с Бубликом в 1/2 финала турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия), обыграв аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

За время игры Хачанов сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3/7 брейк-пойнтов. Этчеверри за время матча смог сделать два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал брейк-пойнтов.

В следующем круге Хачанов сразится с казахстанцем Александром Бубликом, который обыграл первую ракетку мира Янника Синнера.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее сообщалось, что у Медведева пошла кровь во время матча в Германии.