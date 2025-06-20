У Медведева пошла кровь во время матча в Германии

У теннисиста Медведева пошла кровь из носа во время матча с Михельсеном в Галле

У российского теннисиста Даниила Медведева, занимающего 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), во время матча четвертьфинала турнира ATP-500 в Галле (Германия) с американцем Алексом Михельсеном пошла кровь из носа.

Это произошло во втором сете при счете 3:1 в пользу Медведева. Спортсмен был вынужден попросить медицинскую помощь и смог продолжить играть после действий врача.

Медведев выиграл матч. Встреча, которая продолжалась, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3. Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Медведев сразится с победителем противостояния между Флавио Коболли (Италия) и Александром Зверевым (Германия).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

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