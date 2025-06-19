Казахстанец Бублик сенсационно выбил с турнира первую ракетку мира

Казахстанский теннисист Бублик сенсационно выиграл у Синнера на турнире в Халле

Представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 45-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выбил во втором круге турнира серии ATP-500 в Галле (Германия) первую ракетку мира Янника Синнера из Италии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:4. Бублик 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Синнера шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В четвертьфинале представитель Казахстана сразится с 23-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

Синнер — победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025 и Открытый чемпионат США — 2024); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.

Ранее Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Германии.