ЦСКА обращался к бывшему тренеру «Зенита» перед назначением Челестини

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти входил в сферу интересов московского ЦСКА при выборе кандидатуры на пост наставника команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 66-летний итальянец сразу же отклонил предложение «армейцев». Также ЦСКА интересовался бывшими тренерами «Ювентуса» Тьаго Моттой, «Милана» Сержио Консейсау и сборной Португалии Паулу Бенту.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.