Бобровского назвали достойным для включения в Зал славы хоккея

Американский журналист Скотт Уилер в своих социальных сетях выразил мнение, что российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский достоин попадания в Зал славы.

«Он выиграл два Кубка Стэнли, две «Везины». Его процент отраженных бросков в карьере — 91,4. Золото чемпионата мира среди мужчин и награда лучшему вратарю ЧМ. Входит в десятку лучших по победам за всю историю НХЛ. Может, я сам ответил на этот вопрос?» — написал Уилер.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом матче, одержав в нем победу. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды».