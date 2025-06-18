Болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды»

Болельщики принесли на трибуны и растянули российский флаг по ходу шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз, передает «Чемпионат».

Встреча прошла на арене «Флориды», за которую играют россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

«Флорида» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давший Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

По итогам плей-офф самым ценным игроком был признан нападающий Сэм Беннетт, ставший также лучшим бомбардиром плей-офф с 15 заброшенными шайбами. Бобровский также претендовал на «Конн Смайт Трофи», однако уступил в голосовании.

Год назад в финале сошлись эти же команды. Тогда «Флорида» лидировала в серии со счетом 3-0, однако упустила перевес и вынуждена была решать судьбу трофея в седьмом, решающем матче, сумев победить в нем. В нынешнем сезоне у «Пантерз» не было преимущества своей площадки, и если бы они уступили в шестой встрече, седьмой поединок прошел бы в Канаде.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) «забыла» поздравить россиян с победой в Кубке Стэнли.