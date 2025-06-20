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В «Зените» раскрыли, кто должен играть в РПЛ вместо «Торпедо»

Медведев: если «Торпедо» не будет в РПЛ, то по логике должен играть «Оренбург»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен остаться «Оренбург», если «Торпедо» не сможет принять участие. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если «Торпедо» не сможет принять участие, то по логике должен играть «Оренбург». Но давайте сначала дождемся решения, что будет с «Торпедо», — заявил Медведев.

19 июня стало известно, что против владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Оренбург» по итогам прошедшего чемпионата занял 15-ю строчку в РПЛ.

Ранее «Торпедо» выступило с заявлением в связи с задержанием владельца клуба.

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