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Клуб РПЛ удалил информацию о руководстве после новости об уголовном деле

«Торпедо» удалило с официального сайта информацию о составе руководителей клуба
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«Торпедо»

Московское «Торпедо» удалило с официального сайта всю информацию о составе руководителей клуба.

На странице, где должна быть перечислена вся информация, ничего не отображается. Это произошло после того, как 19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 291 УК РФ — их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до 15 лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19 числа они были доставлены в отделение полиция для проведения необходимых следственных мероприятий.

Владелец строительной компании Соболев вместе с Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым стали учредителями футбольного клуба «Торпедо» в конце 2024 года.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики.

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