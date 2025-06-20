«В «Зените» сербская прослойка»: тренер объяснил срыв перехода Даку

Тренер Ринат Билялетдинов, работавший с клубами Российской премьер-лиги и возглавлявший московский «Локомотив» и казанский «Рубин», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о срыве трансфера нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в санкт-петербургский «Зенит». Специалист отметил, что причиной наверняка стали его прежние высказывания о сербах.

«В «Зените» есть сербская прослойка – Дркушич, Эракович… Может быть, это разумное решение – попридержать переход. К сожалению, отрицать этого противоречивого состояния нельзя. Где-то все равно такое может сыграть в минус команде. Потому переход и сорвался. Другое дело, зачем вообще было затевать такой трансфер, зная, что он заложит в команде мину замедленного действия?» — подчеркнул Билялетдинов.

Мирлинд Даку стал вторым бомбардиром Премьер-лиги в прошлом сезоне, отметившись 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В списке голеадоров он уступил только Манфреду Угальде из «Спартака», забившему 17.

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