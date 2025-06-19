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В РПЛ сделали заявление из-за бана «Локомотива», отметив влияние политики

Глава РПЛ Алаев выступил с заявлением из-за бана ФИФА для «Локомотива»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил уверенность, что московский «Локомотив» решит вопрос с запретом от Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новых футболистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Общался с руководством клуба. Ситуация крайне странная, сильно политически ангажированная. То, что я видел по документам, это крайне странно. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему», — отметил он.

Запрет был наложен 18 июня и будет действовать в течение трех трансферных периодов.

Украинское издание NV сообщило причину подобного решения: «Локомотив» отказался платить компенсацию «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси. «Железнодорожники» должны были заплатить €50 тыс. клубу, воспитавшему футболиста.

Также отмечается, что вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявил о том, что представители «Локомотива» ссылались в процессе разбирательства на то, что «Мариуполь — российский город, а клуб уничтожен и больше не существует как субъект футбола».

Ранее «Локомотив» выступил с заявлением о запрете на регистрацию игроков.

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