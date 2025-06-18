Мостовой раскритиковал клубный чемпионат мира

Мостовой о клубном чемпионате мира: а отдыхать люди не должны?

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал проведение клубного чемпионата мира во время летнего межсезонья. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У меня есть один вопрос. А отдыхать люди не должны?! Как это возможно? Сейчас должны все в отпуске быть, а они на Клубном чемпионате мира, который месяц длится. Уже свои чемпионаты начнутся в августе, ужас», — заявил Мостовой.

Последним матчем сезона стал финал Лиги чемпионов, который состоялся 31 мая — «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0. После этого часть игроков не отправилась в отпуск, а продолжили выступления на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Мостовому посоветовали тренировать детей.