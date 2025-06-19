Воспитанник «Спартака» поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»

Полузащитник Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе «Локомотива» поделился эмоциями от перехода в команду.

«Честно, очень рад. Это большой клуб в России. Попасть туда — привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что, как минимум, мне даже подходит. Быстрый, атакующий, интенсивный. Надо хорошо сборы провести и уже от матча к матчу идти и добиваться своих целей», — заявил Бакаев.

О переходе Бакаева в «Локомотив» стало известно 19 июня. Футболист присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента и будет выступать под номером 7.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провел за «Химки» 25 матчей и забил в них четыре мяча. 18 июня подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности.

Также Зелимхан выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является, за тульский «Арсенал» и за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что оставшийся в РПЛ клуб начнет сезон в Саранске.