Оставшийся в РПЛ клуб начнет сезон в Саранске

Карпов: «Пари НН» сыграет несколько домашних матчей в начале сезона в Саранске

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграет несколько домашних матчей в начале сезона на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что в августе на стадионе «Совкомбанк Арена» состоится выставка государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». После этого нужно будет приводить поле в порядок.

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3).

По итогам сезона-2024/25 из РПЛ вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». 24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Вместо «Оренбурга», «Факела» и «Химок» в следующем сезоне РПЛ сыграют «Сочи», московское «Торпедо» и калининградская «Балтика».

Ранее тренер Виктор Гончаренко покинул «Пари НН».