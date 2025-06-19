Стало известно, сколько матчей проведет осенью сборная России по футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что национальная сборная может сыграть шесть матчей осенью. Его слова приводит ТАСС.

«Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но, может быть, чуть меньше»,— заявил он

16 июня сообщалось, что сборная России может провести матч с Чили. В тот же день стало известно, что запланированный матч между Россией и Ираном может сорваться.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, что футболист российского клуба застрял в Иране.