Россия может провести матч с южноамериканской сборной

Футбольные сборные России и Чили могут провести товарищеский матч в ноябре, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Переговоры по игре находятся в продвинутой стадии», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее экс-тренер сборной России назвал условие возвращения на международные турниры.