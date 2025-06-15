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Футболист российского клуба застрял в Иране

В «Оренбурге» сообщили, что футболист Сахархизан пока не может вылететь из Ирана
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ФК «Оренбург»

Иранский футболист «Оренбурга» Саид Сахархизан застрял на родине и не может приехать в Россию. Об этом сообщили в клубе в комментарии РИА Новости, отметив, что поддерживают связь с игроком.

В оренбургской команде уточнили, что у футболиста возникли трудности с вылетом из-за закрытия воздушного пространства над Ираном, однако выразили надежду, что в скором времени вопрос удастся решить.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю.

Сахархизан играет в составе «Оренбурга» с лета 2024 года. За прошедший сезон он провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах, записал на свой счет восемь забитых голов и одну результативную передачу.

Ранее экс-тренер сборной России назвал условие возвращения на международные турниры.

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