Костомаров на ПМЭФ высказался о роли бизнеса в развитии спорта

Бизнес играет одну из ключевых ролей в развитии спортивной сферы в России. Об этом «Пятому каналу» на премии «Чемпион», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), рассказал олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Он подчеркнул важность поддержки бизнеса в спорте.

«Спорт достаточно дорогой в плане реализации, поэтому если есть возможность людям, у которых все хорошо с бизнесом, и которые могут поддержать тебя в плане реализации, то это, конечно, всегда очень хорошо способствует результату», — отметил спортсмен.

ПМЭФ будет проходить в период с 18 по 21 июня. Он открылся накануне на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», главной темой этого года стала «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

18 июня сообщалось, что Букмекерская компания FONBET и Федерация падела России подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом партнерстве. По условиям соглашения партнеры реализуют ряд совместных социальных проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в регионах России. Кроме того, FONBET окажет поддержку юниорским командам.

Ранее Дегтярев раскритиковал бывших спортивных чиновников.