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В России будут популяризировать падел и развивать спортивную инфраструктуру в регионах

На ПМЭФ FONBET и Федерация падела России подписали соглашение о партнерстве
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Росконгресс

Букмекерская компания FONBET и Федерация падела России подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщили пресс-службы организаций.

По условиям соглашения партнеры реализуют ряд совместных социальных проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в регионах России. Кроме того, FONBET окажет поддержку юниорским командам.

«Мы очень рады стремительному развитию падела в нашей стране. В этом большая заслуга федерации, которая буквально за год работы достигла значительного прогресса в развитии уровня профессиональных спортсменов и популяризации падела среди любителей», – отметил Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET.

Совместными усилиями партнеры продолжат развивать спортивную инфраструктуру, создавать оптимальные условия для профессионального роста спортсменов и продвигать активный и здоровый образ жизни среди граждан России, добавил Валентин Голованов.

«Мы стремимся сделать падел максимально доступным — особенно для
молодого поколения, вне зависимости от места проживания. Спорт должен быть не привилегией, а возможностью. И вместе с FONBET мы будем создавать такие возможности», – заявил Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России.

По словам Сорокина, в регионах России формируются точки роста притяжения игроков в падел. Активно развивается и география игры: новые корты появляются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах и областных центрах, в частности, в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. Это позволяет федерации впервые организовать командные соревнования среди региональных спортсменов.

FONBET и Федерация падела России сотрудничают с 2024 года. В декабре прошлого года при поддержке букмекера прошел первый в истории чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу.

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ПМЭФ – 2025
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