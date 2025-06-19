«Обосрались»: Дегтярев раскритиковал бывших спортивных чиновников

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что бывшие спортивные чиновники прикрывались санкциями в отношении россиян для того, чтобы списать на них собственные ошибки. Об этом он рассказал в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Для старой спортивной управленческой элиты это отлично — собственную импотенцию управленческую можно списать на внешнюю конъюнктуру. Мы обосрались, но вроде это они все, там, за рубежом виноваты. Вот с такими кейсами мы 13 месяцев разбирались», — заявил Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.

Ранее на Украине возмутились допуску российских спортсменов.