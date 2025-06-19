Воспитанник «Спартака» перешел в «Локомотив»

Полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что футболист присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента и будет выступать под номером 7.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провел за «Химки» 25 матчей и забил в них четыре мяча. Также Зелимхан выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является, за тульский «Арсенал» и за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее комментатор Константин Генич возмутился назначением Валерия Карпина в «Динамо».