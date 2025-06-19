Капитан «Флориды» звонил в пять утра соседям, чтобы показать им Кубок Стэнли

Генменеджер «Флориды»: Барков в пять утра будил соседей, чтобы показать им кубок

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Александр Барков после победы команды в Кубке Стэнли ранним утром ходил по домам соседей, чтобы показать им трофейную чашу. Об этом рассказал генеральный менеджер «пантер» Билл Зито в эфире подкаста, фрагмент которого опубликован на странице ведущего Пэта Макафи.

«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. В пять утра он пришел домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району с Кубком Стэнли и стучать в двери каждого соседа», — поделился он.

Позднее в социальных сетях было опубликовано соответствующее видео.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтон Ойлерз» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

«Флорида» второй год завоевала Кубок Стэнли. Примечательно, что в прошлом сезоне команда также одолела в финале «Эдмонтон».

Ранее Уэйн Гретцки восхитился поступком игроков «Флориды» при вручении Кубка Стэнли.