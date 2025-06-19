Гретцки восхитился поступком игроков «Флориды» при вручении Кубка Стэнли

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил об уникальности «Флориды Пантерз», высоко оценив поступок хоккеистов команды во время вручения Кубка Стэнли. Его слова приводит Sports Illustrated.

В момент, когда команде вручили Кубок Стэнли, хоккеисты, которые уже выигрывали трофей, уступили право поднять чашу тем игрокам, которые сделали это впервые.

«Это просто показывает, насколько уникален этот хоккейный клуб — они передали Кубок каждому, кто выигрывал его впервые. Я был уверен, что Маршан получит его первым, но команда пошла в совершенно другую сторону и дала возможность поднять Кубок Стэнли тем, кто еще никогда его не выигрывал», — заявил он.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтон Ойлерз» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

«Флорида» второй год завоевала Кубок Стэнли. Примечательно, что в прошлом сезоне команда также одолела в финале «Эдмонтон».

Ранее IIHF удалила скандальный пост, в котором «забыла» поздравить россиян с победой в Кубке Стэнли.