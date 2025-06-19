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Гретцки восхитился поступком игроков «Флориды» при вручении Кубка Стэнли

Уэйн Гретцки восхитился поступком игроков «Флориды» при вручении Кубка Стэнли
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Mark Schiefelbein/AP

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил об уникальности «Флориды Пантерз», высоко оценив поступок хоккеистов команды во время вручения Кубка Стэнли. Его слова приводит Sports Illustrated.

В момент, когда команде вручили Кубок Стэнли, хоккеисты, которые уже выигрывали трофей, уступили право поднять чашу тем игрокам, которые сделали это впервые.

«Это просто показывает, насколько уникален этот хоккейный клуб — они передали Кубок каждому, кто выигрывал его впервые. Я был уверен, что Маршан получит его первым, но команда пошла в совершенно другую сторону и дала возможность поднять Кубок Стэнли тем, кто еще никогда его не выигрывал», — заявил он.

«Флорида» в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтон Ойлерз» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

«Флорида» второй год завоевала Кубок Стэнли. Примечательно, что в прошлом сезоне команда также одолела в финале «Эдмонтон».

Ранее IIHF удалила скандальный пост, в котором «забыла» поздравить россиян с победой в Кубке Стэнли.

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