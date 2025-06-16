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Бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов против трансфера экс-игрока ЦСКА

Экс-спортивный директор «Спартака» Шикунов против трансфера Заболотного
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что против трансфера в команду бывшего футболиста московского ЦСКА Антона Заболотного, передает «Чемпионат».

«Не хочу верить в то, что «Спартак» подпишет Заболотного. В команде есть Угальде и Гарсия, который куплен за € 20 млн. Если «Спартак» хочет за что-то бороться, посмотрите, кого берёт «Зенит» и кого красно-белые», — сказал Шикунов.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее Зарема раскритиковала трансферы «Спартака».

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