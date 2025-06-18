Российский дзюдоист выиграл золотую медаль на ЧМ в Венгрии

Дзюдоист Каниковский победил Араи и завоевал золотую медаль на ЧМ в Будапеште

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль в категории до 100 кг на чемпионате мира в Будапеште. В финальной схватке он оказался сильнее японского дзюдоиста Доты Араи.

Также в этой весовой категории бронзу завоевал еще один россиянин Арман Адамян, которого Каниковский победил в полуфинале.

29 мая с соревнований в Венгрии снялись украинские дзюдоисты. Чемпионат мира завершится 20 июня. Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российский дзюдоист выиграл чемпионат мира.