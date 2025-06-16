Российский дзюдоист выиграл чемпионат мира

Россиянин Тимур Арбузов стал победителем чемпионата мира по дзюдо. В решающей схватке в категории до 81 кг. он одолел грузина Тато Григалашвили.

Бронзовую медаль завоевал представитель Азербайджана Зелим Цкаев и Ли Ён Хван из Южной Кореи.

Арбузов стал первым россиянином, которому удалось выиграть золото на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Будапеште.

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее украинские дзюдоисты снялись с чемпионата мира из-за допуска белорусов с флагом.