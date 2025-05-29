Украинские дзюдоисты снялись с чемпионата мира из-за допуска белорусов с флагом

Дзюдоисты из Украины снялись с чемпионата мира из-за допуска белорусов с флагом

Федерация дзюдо Украины заявила о снятии своих спортсменов с чемпионата мира — 2025. Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.

Причиной этому послужил тот факт, что на мировое первенство были допущены белорусские спортсмены, которым позволили выступать под своим флагом и гимном. 16 мая на официальном сайте Национального олимпийского комитета Белоруссии появилось сообщение о том, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил белорусским спортсменам выступать на международных турнирах с 1 июня 2025 года.

«Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — указано в заявлении украинской организации.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

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