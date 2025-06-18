Российская фигуристка Александра Трусова впервые услышала сердцебиение будущего ребенка, пройдя кардиотокографию. Об этом фигуристка рассказала в своих соцсетях.

«Ребеночек уже весит два килограмма. Первая процедура КТГ прошла волнительно. Я услышала, как бьется сердце нашего малыша», — сказала Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Игнатов рассказал о подготовке к рождению ребенка.