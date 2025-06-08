«Рилсы смотрим»: муж Трусовой о подготовке к рождению ребенка

Фигурист Игнатов о подготовке к рождению ребенка: будем в моменте разбираться

Российский фигурист Макар Игнатов, который женат на Александре Трусовой, признался, что не готовится специально к рождению ребенка. Его слова приводит kp.ru.

«Нет, не прохожу какие-то специальные курсы. Рилсы смотрим. Ну, так да, стараемся какую-то информацию узнавать, но, я думаю, уже будем в моменте со всем разбираться», — заявил он.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова раскрыла, на каком сроке беременности находится.