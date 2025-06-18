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Чемпион России в составе «Краснодара» не исключил завершения карьеры

Футболист Федор Смолов не исключил завершения карьеры
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Владимир Песня/РИА Новости

Российский футболист Федор Смолов, который в сезоне 2024/24 стал чемпионом России в составе «Краснодара», не исключил завершения карьеры. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться», — сказал Смолов.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее было названо условие для продолжения карьеры российского футболиста.

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