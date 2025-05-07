Названо условие для продолжения карьеры российского футболиста

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может завершить карьеру по окончанию текущего сезона, если летом не получит предложение от московского клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Источник утверждает, что футболист устал от жизни в Краснодаре и не собирается продлевать контракт с местным клубом. Также желание перебраться в Москву продиктовано сложностью жить с маленьким ребенком в городе, в котором не работает аэропорт. Отмечается, что супруга футболиста Карина Истомина, которая часто ездит на съемки в Москву, тоже недовольна ситуацией.

Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня с возможностью продления еще на сезон.

35-летний Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2024 года, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года. В своей карьере Смолов также выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Анжи» и «Урал». Также он выступал за нидерландский «Фейеноорд» в 2010 году и испанскую «Сельту» в 2020 году. В составе клуба из Испании он провел 14 матчей и забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

В текущем сезоне Смолов набрал 4+3 по системе «гол+пас» в 23 матчах во всех турнирах.

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