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В России могут отменить Fan ID

«Первый спорт»: в Госдуме собираются отменить Fan ID
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Илья Питалев/РИА Новости

В Госдуме собираются отменить Fan ID «с помощью лазейки в законе». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на слова вице-спикера Владислава Даванкова.

Он утверждает, что соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в парламент до конца весенней сессии. Также Даванков назвал Fan ID «несусветной глупостью, которую нужно просто взять и отменить».

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. В настоящее время без обязательной идентификации нельзя посетить только матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальный поединок Кубка России по футболу. В других видах спорта Fan ID не действует.

В Российской премьер-лиге был сыгран 21 тур. Лидером национального первенства на данный момент является «Краснодар», в активе которого 46 баллов. На втором месте располагается московский «Спартак» с 43 очками. Третьим идет петербургский «Зенит», который уступает «красно-белым» по дополнительным показателям.

Ранее были названы самые дорогие футболисты РПЛ.

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