Экс-футболист сборной России Марио Фернандес ведет переговоры с московским клубом

Экс-футболист сборной России, московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Марио Фернандес ведет переговоры со столичным «Торпедо», передает Telegram-канал Sport Baza.

Марио Фернандес не играл в футбол год. Его последним клубом был «Зенит». В составе сборной России футболист дошел до 1/4 финала чемпионата мира, где россияне в серии пенальти уступили Хорватии.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее в ЦСКА рассказали, считают ли Марио Фернандеса предателем из-за перехода в «Зенит».