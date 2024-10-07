В ЦСКА рассказали, считают ли Марио Фернандеса предателем из-за перехода в «Зенит»

Перешедший из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА Данил Круговой в «Коммент.Шоу» на YouTube признался, что не считает Марио Фернандеса предателем из-за того, что он заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Не думаю. Есть на то свои причины», — заявил Круговой.

Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год. После перехода в «Зенит» болельщики ЦСКА подвергли игрока критике.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. 24 июля «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

Ранее Фернандес ответил, считает ли свой приход в «Зенит» ошибкой.