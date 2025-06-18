Экс-тренер «Спартака» назвал фаворитов нового футбольного сезона в России

Тренер Гладилин заявил, что чемпионство в РПЛ разыграют шесть команд

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет очень конкурентным.

По его словам, за титул поборются сразу шесть клубов.

«У многих команд есть амбиции в будущем сезоне побороться за высокие результаты. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» — вся эта шестерка будет бороться за чемпионство. Интриги будет много в новом сезоне», — заявил Гладилин.

Чемпионом сезона-2024/25 стал «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

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