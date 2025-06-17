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У тренера Гончаренко заметили провал в карьере

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что у тренера Гончаренко одни сплошные провалы
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РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что белорусский тренер Виктор Гончаренко, уволенный из «Пари НН», перестал прогрессировать.

«У Гончаренко после ЦСКА сплошные провалы в карьере. В ЦСКА он пришел после Слуцкого уже в готовую команду, там ничего не надо было делать. А теперь приходится самому комплектовать команду — это сложно. Посмотрим, что покажет новый тренер «Пари НН», — заявил Пономарев.

47-летний Виктор Гончаренко принял «Пари НН» 9 октября 2024 года после неудачного старта сезона. Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета. Ранее в Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре».

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3). При этом нижегородцы с большой долей вероятности сохранят прописку в РПЛ из-за снятия оставшихся в лиге по спортивному принципу подмосковных «Химок».

Ранее решение о лишении России Олимпиады назвали абсурдным.

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