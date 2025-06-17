Экс-игрок ЦСКА похвалил уходящего в «Ростов» форварда «Локомотива»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что трансфер Тимура Сулейманова из «Локомотива» в «Ростов» поможет игроку получить больше игровой практики.

«Он чаще мелькал в «Локомотиве», особо не запомнился, я на него не так много внимания уделял. Он неплохо работает с мячом, открывается хорошо, бежит, имеет скоростные качества. В «Ростове» он сможет раскрыться еще лучше после ухода Комличенко, можно будет бороться за место в основном составе», — заявил Пономарев.

В завершившемся сезоне футболист провел за «Локомотив» 40 матчей, в которых ему удалось забить семь мячей. Его рыночная стоимость оценивается в €1,5 млн.

«Ростов» завершил чемпионат сезона-2024/25 на восьмом месте, набрав 39 очков. Чемпионом стал «Краснодар» — команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее трансфер капитана «Ростова» в «Динамо» назвали полезным.