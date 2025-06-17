Юрий Семин ответил на вопрос о снижении уровня РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что качества футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ) оставляет желать лучшего, передает «Чемпионат».

«Мне интересна наша лига. Каждый год идет борьба за чемпионство. Качество футбола оставляет желать лучшего — есть куда стремиться. Меньше стало звезд, индивидуальных действий», — сказал Семин.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее было названо главное разочарование сезона РПЛ.