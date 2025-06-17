Названо главное разочарование сезона РПЛ

Российский тренер Юрий Семин назвал воронежский «Факел» главным разочарованием сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Разочаровало одно — вылет «Факела». Построили новый стадион, болельщики ходят. У команды искренние и преданные поклонники, а «Факел» вылетел», — сказал Семин.

«Факел» занял в РПЛ 16-е место, набрав 18 очков.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее стали известны сроки проведения нового сезона РПЛ.