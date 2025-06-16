Стали известны сроки проведения нового сезона РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 18 июля и завершится 16 мая 2026 года, сообщается на официальном сайте турнира.

До зимнего перерыва команды сыграют 18 туров. Последний тур перед зимней паузой запланирован на 5-8 декабря. Команды продолжат чемпионат 27 февраля. Заключительный тур состоится 18 июля. Переходные матчи за места в РПЛ пройдут 20 и 23 мая.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее экс-игрок ЦСКА призвал снизить количество легионеров в РПЛ.