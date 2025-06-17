Юрий Семин признался, что переживает за «Спартак»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин признался, что переживает за столичный «Спартак», передает «Чемпионат».
«Спартак» меня впервые привез в Москву. С Олегом Ивановичем Романцевым встречаемся. Он сильно переживает за «Спартак». Раз он переживает, то и я переживаю в какой-то момент», — сказал Семин.
Семин выступал за «Спартак» с 1965 по 1967 год.
В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.
«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.
Ранее тренера «Спартака» подвергли критике за излишнюю эмоциональность.