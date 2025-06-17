«Нас за пятое-шестое место увольняли»: Семин о результатах «Локомотива» в прошлом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что красно-зеленые всегда должны стремиться к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«У клуба должна быть одна задача — борьба за победу в чемпионате. Странно слышать: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место — это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли», — сказал Семин.

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее стали известны сроки проведения нового сезона РПЛ.