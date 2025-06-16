Мостовой рассказал, заплатит ли «Фенербахче» €35 млн за футболиста ЦСКА

Мостовой: не верится, что «Фенербахче» заплатит ЦСКА €35 млн за Кисляка

Экс-футболист Александр Мостовой не верит, что турецкий «Фенербахче» заплатит ЦСКА €35 млн за Матвея Кисляка, передает «Чемпионат».

«Не верится, что «Фенербахче» заплатит армейцам такие деньги. Сколько бы я ни видел 20-летних футболистов и какие бы надежды они ни подавали, до уровня звезды доходили единицы», — сказал Мостовой.

В минувшем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 33 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

«Фенербахче» в завершившемся сезоне стал вторым в национальном чемпионате Турции. Команда за 36 туров набрала 84 балла и на 11 очков отстала от лидера — «Галатасарая».

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал воспитанника за матч против Белоруссии.