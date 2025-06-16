Экс-игрок ЦСКА призвал снизить количество легионеров в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Игнашевич: легионеров в РПЛ должно быть меньше

Бывший футболист московского ЦСКА Сергей Игнашевич призвал снизить количество легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Мне кажется, легионеров должно быть меньше — три-четыре на поле. Когда у тебя нет еврокубков, нет и возможности зарабатывать серьезные призовые деньги. А значит, тяжелее выходить на самоокупаемость», — сказал Игнашевич.

Согласно нынешнему регламенту, клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров и как минимум 12 воспитанников российских академий. На поле в составе одной команды одновременно может находиться не более восьми иностранных футболистов.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее экс-тренер московского «Спартака» назвал способ борьбы с лимитом на легионеров.