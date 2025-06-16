Бывший тренер Кокорина возглавил клуб РПЛ

Новым главным тренером «Пари НН» назначен Алексей Шпилевский, сообщает пресс-служба команды на своем официальном сайте.

Контракт рассчитан на три года.

«Вместе с Алексеем Николаевичем к «Пари НН» присоединяются еще несколько специалистов. В тренерский штаб нижегородского клуба войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос», — говорится в сообщении.

Шпилевский тренировал кипрский «Арис», за который выступает россиянин Александр Кокорин. Под руководством Шпилевского «Арис» стал чемпионом Кипра и завоевал Суперкубок. Также Шпилевский становился чемпионом Казахстана с «Кайратом».

16 июня стало известно, что «Пари НН» примет участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) несмотря на поражение от «Сочи» в стыковых матчах.

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3).

Ранее Виктор Гончаренко покинул «Пари НН».