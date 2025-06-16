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Российский журналист не поддержал идею о том, что в клубах должны играть только россияне

Журналист Орлов: в клубах должны быть лучшие футболисты, а не только россияне
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Ирина Мотина/РИА Новости

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов не видит проблемы в том, что в российских футбольных клубах играет много легионеров, передает «РБ Спорт».

«Лозунг «надо, чтобы свои играли» — очень хороший, но в составе должны быть лучшие футболисты. Это и приведет к успеху команду. И не имеет значения цвет кожи, национальность и всё прочее», — сказал Орлов.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее Александр Мостовой раскритиковал тренера «Краснодара».

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