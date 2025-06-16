18-летняя Андреева потеряла позицию в топе лучших теннисисток

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потеряла позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список был опубликован на официальном сайте организации.

Она спустилась с шестого места на седьмое. Также в топ-20 находятся Диана Шнайдер (12), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20).

Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая в финале «Ролан Гаррос» уступила второму номеру рейтинга, американке Кори Гауфф. Третье место занимает еще одна представительница США — Джессика Пегула.

В мае Андреева выступала на Открытом чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). В одиночном разряде она дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

В парном разряде она вместе с россиянкой Дианой Шнайдер добралась до полуфинала. Представительницы России проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Встреча, которая продолжалась 1 час и 1 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 1:6.

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