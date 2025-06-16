На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

18-летняя Андреева потеряла позицию в топе лучших теннисисток

18-летняя теннисистка Андреева выпала из топ-6 рейтинга WTA
close
Lisi Niesner/Reuters

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потеряла позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список был опубликован на официальном сайте организации.

Она спустилась с шестого места на седьмое. Также в топ-20 находятся Диана Шнайдер (12), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20).

Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая в финале «Ролан Гаррос» уступила второму номеру рейтинга, американке Кори Гауфф. Третье место занимает еще одна представительница СШАДжессика Пегула.

В мае Андреева выступала на Открытом чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). В одиночном разряде она дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

В парном разряде она вместе с россиянкой Дианой Шнайдер добралась до полуфинала. Представительницы России проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Встреча, которая продолжалась 1 час и 1 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 1:6.

Ранее бывший российский теннисист пожаловался на русофобию в Европе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами