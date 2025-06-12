«Встает жирная свинья»: бывший российский теннисист пожаловался на русофобию в Европе

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков признался, что сталкивается с русофобией в странах Европы. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все это отвратительно. И у меня подобные случаи были. Сидели в парижском кафе, вдруг встает жирная такая свинья, подходит к нам: «Украинцы говорят, что все русские (нецензурное слово)». Вот и что ему ответить, разве что в морду дать, но я не стал», — заявил он.

5 июня Чесноков также рассказал, что во время матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») кто-то из присутствующих зрителей оскорбил 18-летнюю теннисистку Мирру Андрееву, назвав ее оккупанткой.

Чесноков — бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Всего за сборную СССР/СНГ/России (1983—1997) в Кубке Дэвиса теннисист сыграл 46 матчей, из которых выиграл 28.

Он завершил выступления в 2000 году. Чесноков несколько месяцев был тренером Марата Сафина.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.