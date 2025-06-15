Часть игроков новозеландской футбольной команды не приехала на клубный ЧМ из-за необычной причины

Часть игроков «Окленд Сити» не приехала на клубный чемпионат мира из-за работы

Главный тренер новозеландского клуба «Окленд Сити» Пол Поз заявил, что часть игроков не приехала в США на клубный чемпионат мира из-за того, что им не дали отпуск на работе, передает The Straits Times.

«У всех игроков есть работа помимо футбола. Им пришлось брать отпуск. Некоторые не смогли найти время для участия как в Лиге чемпионов Азии, так и в клубном чемпионате мира», — сказал Поз.

На групповом этапе «Окленд Сити» сыграет с немецкой «Баварией», португальской «Бенфикой» и аргентинской командой «Бока Хуниорс».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

Ранее «Интер Майами» Лионеля Месси не смог победить в первом матче клубного чемпионата мира.