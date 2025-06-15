Хвича пытался развить атаку на левом фланге, но уткнулся в оппонента.
Закипают страсти на поле. Руис потолкался с соперником и уже сам получил предупреждение.
Зато еще один «горчичник» получает игрок «Атлетико» — Ле Норман наказан за фол против Руиса.
Вообще не зафиксировал нарушения Ковач, эпизод заигран.
Симеоне рвался в атаку, но против него были нарушены правила. Сын главного тренера «Атлетико» протестует, требуя красной карточки для Мендеша за фол последней надежды. Пауза в игре.
Облак фиксирует мяч после дальнего удара Дуэ.
Лангле предупрежден за срыв атаки.
Рамуш из штрафной сделал пас назад под удар Руису, и тот плотно уложил мяч в нижний угол без шансов для Облака!
ГОЛ!!!
Хвича пробил с разворота с близкого расстояния — Облак спасает!
«Атлетико» сейчас играет вторым номером, мяч крайне редко доходит до штрафной парижан.
Дуэ не дотянулся до мяча после проникающей передачи на ход в штрафную. А могло получиться опасно.
Пока больше парижане контролируют мяч на чужой половине поля.
Мендеш от лицевой сделал пас назад — в голову Хвичи.
Динамично и на встречных курсах идет игра на старте, есть стыки.
Матч начался! Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Мендеш, Пачо, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Рамуш, Дуэ.
«Атлетико»: Облак, Лангле, Галан, Ле Норман, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Лино, Гризманн, Альварес, Симеоне.
Матч начнется в 22:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «ПСЖ» Матвея Сафонова играет с мадридским «Атлетико» на клубном чемпионате мира.