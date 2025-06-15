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Сафонов — в запасе: «ПСЖ» играет с «Атлетико» на клубном ЧМ. LIVE

Футбол. Клубный чемпионат мира. Группа В. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Атлетико» (Испания). ОНЛАЙН

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Panoramic/Global Look Press
Французский «ПСЖ» стартует на клубном чемпионате мира матчем с испанским «Атлетико». Российский голкипер парижан Матвей Сафонов начнет игру на скамейке запасных. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025. Группа B. 1-й тур
1-й тайм
15 июня 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
19' Руис
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
Стадион «Роуз Боул», Пасадена, Калифорния, США
1-й тайм

19' Руис

28' Руис

20' Лангле 25' Ле Норман

29' Симеоне

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'34

Хвича пытался развить атаку на левом фланге, но уткнулся в оппонента.

'29

Закипают страсти на поле. Руис потолкался с соперником и уже сам получил предупреждение.

'26

Зато еще один «горчичник» получает игрок «Атлетико» — Ле Норман наказан за фол против Руиса.

'25

Вообще не зафиксировал нарушения Ковач, эпизод заигран.

'23

Симеоне рвался в атаку, но против него были нарушены правила. Сын главного тренера «Атлетико» протестует, требуя красной карточки для Мендеша за фол последней надежды. Пауза в игре.

'23

Облак фиксирует мяч после дальнего удара Дуэ.

'20

Лангле предупрежден за срыв атаки.

'20

Рамуш из штрафной сделал пас назад под удар Руису, и тот плотно уложил мяч в нижний угол без шансов для Облака!

'19

ГОЛ!!!

'17

Хвича пробил с разворота с близкого расстояния — Облак спасает!

'14

«Атлетико» сейчас играет вторым номером, мяч крайне редко доходит до штрафной парижан.

'12

Дуэ не дотянулся до мяча после проникающей передачи на ход в штрафную. А могло получиться опасно.

'8

Пока больше парижане контролируют мяч на чужой половине поля.

'5

Мендеш от лицевой сделал пас назад — в голову Хвичи.

'3

Динамично и на встречных курсах идет игра на старте, есть стыки.

'1

Матч начался! Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.

21:55

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Мендеш, Пачо, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Рамуш, Дуэ.

«Атлетико»: Облак, Лангле, Галан, Ле Норман, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Лино, Гризманн, Альварес, Симеоне.

21:50

Матч начнется в 22:00 мск.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «ПСЖ» Матвея Сафонова играет с мадридским «Атлетико» на клубном чемпионате мира.

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